Какие направления выбирают россияне в бархатный сезон

Россияне чаще выбирают для отдыха в бархатный сезон курорты с прямым перелетом, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

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Если в 2024 году отдых в бархатный сезон могли себе позволить лишь состоятельные россияне, то в 2025 году поездки планирует куда больше туристов на фоне укрепления рубля к доллару и евро, сообщил в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российский турбизнес зафиксировал рост спроса на путешествия в бархатный сезон на 20–30% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику. Как отмечает издание, основным драйвером спроса выступили международные направления. Арутюнов подчеркнул, что туристы чаще выбирают для отпуска страны, куда доступны прямые перелеты из России.

«В бархатный сезон топовым направлением среди зарубежных остается Турция. Сейчас там жара около 40 градусов, те, кто любит погоду чуть прохладнее, но при этом теплое море, едут в эту страну в сентябре. Также популярна все география прямых рейсов. Мальдивы хороши в любое время года. Есть еще Вьетнам и Бали. Из неожиданных вариантов – Япония. Многие специально едут туда посмотреть на осенние клены, раскрашенные в разные цвета. Доступны прямые рейсы и в Северную Корею. Там построили курорт, первая группа туристов улетела буквально неделю назад. Активнейшим образом стал лидировать Китай. Сейчас страна – лидер по числу аэропортов, куда летают прямые рейсы из России. Прямой перелет доступен и на Хайнань в Южной части Китая, там много гостиниц хорошего уровня, красивая субтропическая природа. Также в бархатный сезон едут на кавказские горы, на Каспий и на наш юг, в Сочи и Геленджик», – рассказал он.

Как уточнил собеседник НСН, наиболее бюджетно провести отпуск в период бархатного сезона можно на Черном и Средиземном море. Тем же, у кого есть возможность планировать поездку на две-три недели, будет выгодно выбирать дальние направления.

«Если говорить про Черное море и Средиземное море, там все дешевеет после 1 сентября. Пятизвездочный отель в Турции, где все включено, на двоих обойдется в диапазоне 160-180 тысяч рублей. Наше Черное море осенью дешевеет на 20-30% относительно цен в августа. Если мы говорим про дальние направления, самое дешевое – Шри-Ланка, Вьетнам. Там можно провести две недели за 200-250 тысяч, а за 300 тысяч рублей – три недели, включая перелет. Стоимость проживания не такая высокая в бархатный сезон, основная составляющая стоимости тура – перелет. Хайнань выйдет по цене на двоих от 250 тысяч рублей выше. Северная Корея имеет стабильную стоимость 1700 долларов на человека. Я считаю, что это дороговато, за те же деньги можно прекрасно отдохнуть в той же Турции. Но если вы уже везде были и коллекционируете страны и направления, почему бы нет», – пояснил Арутюнов.

По его словам, укрепление рубля сделало путешествия в бархатный сезон более доступными для россиян.

«Если мы сравним с прошлым годом, то разница в стоимости доллара и евро будет примерно 20%. С этим мы связываем возросший спрос, видим, как возвращается так называемый средний класс. При стоимости доллара 100-120 рублей только богатые люди могли себе позволить отдых в бархатный сезон. Сейчас при стоимости 80 рублей за доллар это доступно для большего количества россиян, не только состоятельных», – заявил генеральный директор «Арт-тур».

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что при наличии прямого перелета из Москвы в Мьянму это направление могло бы составить конкуренцию Вьетнаму и Таиланду. По его словам, страна готова к росту туристического потока, там уже есть необходимая инфраструктура, большая береговая линия и комфортные пляжи.