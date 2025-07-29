Турецкий перевозчик устроил распродажу билетов

Турецкий перевозчик Pegasus Airlines объявил о распродаже билетов на внутренние и международные рейсы. В числе направлений, участвующих в акции, есть Москва, Санкт-Петербург, а также некоторые европейские и ближневосточные города.

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Воспользоваться скидкой можно в период с 29 июля по 3 августа, дисконт распространяется на вылеты с 11 августа по 25 октября. Для российских туристов могут быть интересны отдельные страны, однако все они предлагаются со стыковкой в Турции.

Так, улететь из Петербурга в Кельн в середине осени можно за 9 тыс. руб. Остановка в Стамбуле займет чуть больше 3 часов. А из Москвы в Лондон – за 15 тыс. руб. через тот же Стамбул, Измир или Анталью.

Что касается ближневосточных направлений, то здесь путешественникам доступны неплохие варианты на октябрь: из Москвы в Маскат (Оман) за 4700 руб. или в Даммам (Саудовская Аравия) – за 4900 руб. Из Петербурга предлагаются рейсы в Бахрейн за 9700 руб. в одну сторону.

Пассажирам, планирующим полет с Pegasus Airlines, стоит учитывать действующие в авиакомпании нормы провоза вещей. Минимальные тарифы не предусматривают багаж, а вес бесплатной ручной клади не должен превышать 3 кг. Кроме того, питание на борту доступно только за деньги, а стоимость регистрации в аэропорту может составить половину цены билета.