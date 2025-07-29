Россия и Мадагаскар рассматривают запуск прямых рейсов между странами

Россия и Мадагаскар изучают возможность организации регулярного авиасообщения между Москвой и Антананариву. Вопрос уже обсуждается на уровне министерств транспорта обеих стран.

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По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, решение о запуске прямых рейсов будет зависеть от наличия устойчивого пассажиропотока, обеспечивающего экономическую целесообразность перелетов. При этом между двумя государствами уже действует необходимая нормативная база для открытия воздушного сообщения.

«Стороны подтвердили готовность проработать вопрос запуска прямых авиарейсов при условии достаточного спроса со стороны пассажиров. Это ключевой фактор для обеспечения рентабельности маршрута»,—говорится в официальном заявлении.

В случае реализации инициативы прямое авиасообщение между Россией и Мадагаскаром может упростить туристические и деловые поездки, сократив время в пути и исключив необходимость транзитных пересадок.

Сейчас россияне могут добраться в аэропорт Антананариву из Москвы только со стыковками в третьих странах. Наибольшей популярностью у туристов пользуются рейсы через Эфиопию, ОАЭ и Турцию. Такие варианты предполагают относительно недолгие промежуточные остановки и оформление билетов единым бланком. Летом стоимость перелета составляет около 100 тыс. руб. в обе стороны на человека.