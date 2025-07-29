«Различий не много». Блогер сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой

Тревел-блогер сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой фразой «нам не привыкнуть»
Российский тревел-блогер Алексей Кутовой сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой фразой «нам не привыкнуть». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
По его словам, в деревне во Вьетнаме в домах пахнет сыростью, а одежда после стирки не высыхает из-за влажности и дождей, которые идут неделями.
«Для местных это норма, а нам к такому точно не привыкнуть», — объяснил автор.
В русской же деревне, заметил блогер, пахнет травой, навозом и дымом от костра. Разница также в том, что в России жители маленьких населенных пунктов часто жалуются на отсутствие работы, а во Вьетнаме местные приспособились и продают рис, кукурузу или рыбу.
«Как будто различий между вьетнамской и российской деревней не так уж и много. Но все же там люди выглядят более позитивными и жизнерадостными», — заключил Кутовой.
Ранее этот же блогер раскрыл, сколько потратил денег за 2,5 года путешествий. В общей сложности турист посетил восемь стран, а стоимость таких поездок обошлась ему в миллионы рублей.