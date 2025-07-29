Как не ошибиться с туром в КНДР: советы по подготовке к путешествию

С началом регулярного авиасообщения между Россией и Северной Кореей поток российских туристов в КНДР может значительно вырасти. Но перед бронированием тура стоит учесть важные нюансы: от выбора проверенного туроператора до строгого дресс-кода. Какие подводные камни ждут путешественников в одной из самых закрытых стран мира, рассказали эксперты.

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Как добраться и сколько стоит

28 июля в аэропорту северокорейской столицы приземлился первый регулярный рейс из Москвы. Согласно установленному графику, авиасообщение между столицами будет осуществляться ежемесячно.

Возобновление авиасообщения стало следующим этапом после запуска железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном 17 июня, которое было прервано из-за пандемийных ограничений. Наряду с этим сохраняется возможность перелета по маршруту Владивосток-Пхеньян.

Стоимость перелетов варьируется от 73 тысяч рублей за билет с Дальнего Востока до 100 тысяч рублей за перелет из Москвы. Согласно данным АТОР, базовая стоимость тура в КНДР без учета транспортных расходов составляет около 150 тысяч рублей на человека. Полная стоимость отдыха для двух человек, включая перелет, оценивается в 400 тысяч рублей.

Выбор туроператора

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), индивидуальные путешествия в Северную Корею не рекомендуются в связи с особенностями визового режима. Процесс оформления визы занимает около месяца, причем подача документов возможна исключительно через аккредитованных туроператоров, имеющих договорные отношения с северокорейскими принимающими организациями. В настоящее время посещение КНДР для российских туристов возможно только в составе организованных групп.

«Чтобы приобрести тур, нужно найти туроператора, у которого сложились исторические связи и отношения с коллегами из Северной Кореи, а таких очень мало», – рассказал «Парламентской газете» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

При этом у северокорейцев есть отличные отели, готовых предоставить качественный сервис.

Что ждет туристов

В текущем году Северная Корея ввела в эксплуатацию новый курортный комплекс Вонсан-Кальма, расположенный на побережье Японского моря. Инфраструктура курорта включает пятикилометровую пляжную зону с 54 отелями, разветвленной сетью ресторанов, СПА-центрами, торговыми объектами, аквапарком, кинотеатром и собственным аэродромом. В настоящее время доступ на курорт предоставлен исключительно гражданам России.

Восьмидневный турпакет оценивается в 145 тысяч рублей с человека. В указанную сумму включено:

размещение в двухместном номере

трехразовое питание

экскурсионное обслуживание

трансферные услуги

Дополнительно оплачивается стоимость перелета. Программа пребывания предусматривает трехдневную экскурсию в Пхеньян, расположенный в 160 км от курортной зоны.

Нюансы

Поездка в Северную Корею требует строгого соблюдения местных норм: запрещена самостоятельная фото- и видеосъемка военных объектов, критических высказываний о руководстве страны, а также посещение не согласованных заранее мест. Туристы должны всегда находиться в сопровождении гида, соблюдать дресс-код (деловая одежда для экскурсий, запрет на шорты и вызывающие надписи на одежде), а также иметь при себе паспорт – передвижения без документов не допускаются.