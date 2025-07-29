«Зона безумия». Турист побывал в Гватемале и описал мнение местных о России

Тревел-блогер побывал в Гватемале и раскрыл истинное отношение местных жителей к России. Об этом он рассказал в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, гватемальцы очень удивляются, узнавая о реалиях жизни в России. К примеру, они не верят, что люди там живут в 30-градусный мороз и даже ходят на работу в такую погоду. Кроме того, гватемальцы были шокированы, узнав, что дети в школе сами убирают классы после уроков.

«Оказывается, Россия в глазах гватемальцев — это вообще что-то между ледяной пустыней и зоной безумия», — такой фразой он описал их мнение о россиянах.

Ранее путешественница из России Марина Ершова раскрыла неприглядную правду о мексиканских домах. По ее словам, они похожи на тюремные дворы.