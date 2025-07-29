Россиянка пожаловалась на излишнюю вежливость жителей Франции

Наталья (имя изменено) переехала из Краснодара в Тулузу в 18 лет: девушка всегда хотела жить во Франции и осуществила мечту при первой возможности. Вопреки стереотипам, местные встретили ее приветливо и не раздражались из-за английской речи, но требовали исключительно хороших манер. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах Наталья рассказала «Ленте.ру» о том, что больше всего любят есть французы, как они одеваются, где знакомятся и стоит ли ждать, что они оплатят счет в ресторане.

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Почему именно Франция?

Я решила переехать сразу после окончания школы. В принципе, мне всегда нравилась Франция и все, что с ней связано. Я очень люблю звучание французского языка, говорить на нем, общаться, шутить. А еще я обожаю французское кино. Поэтому, когда после выпуска появилась возможность поехать за границу, выбор был очевиден. Я поступила в Университет имени Жана Жореса в Тулузе. Год изучала французский, а потом была погружена в изучение кино.

Университет очень многое дает студентам. Мы вкладываемся в обучение по полной: четыре пары в день по два часа, то есть с 8 до 18 стабильно проводишь время в вузе. В учебное время у нас проводились и субботние занятия, а иногда и воскресные съемки. Но при всей этой загруженности были потрясающие вылазки.

Наверное, лучшее воспоминание для меня — это поездка в Лион на кинофестиваль. Мы были там около недели и посмотрели просто миллион фильмов. Еще там проводились мастер-классы, где выступали многие известные режиссеры. Например, Вин Вендерс — немецкий режиссер, которого я очень люблю. Выступал даже Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер.

Я начала усердно учить французский язык летом. Когда приехала в Тулузу, у меня были еще не очень хорошие знания. С языковым барьером были проблемы первые недели две.

В декабре обязательно нужно было сдать DELF, чтобы поступить на программу. Так что после переезда я начала готовиться к нему и, получается, справилась за три месяца. А так если суммировать, то где-то за шесть месяцев с нуля выучила французский до Б2.

Жила я в центральной части Тулузы в чудесной съемной квартире. Знаю, что иностранные студенты могут воспользоваться государственной поддержкой для оплаты жилья. Там есть такое понятие, как CAF. Это фонд, который выделяет студентам пособие на жилье. Нужно сдать перечень документов для этого — и все.

Короли и фиалки

Тулузу называют розовым городом по двум причинам. Во-первых, она построена из розового кирпича. А во-вторых, потому что местный цветок у них фиалка. Здесь есть специальные магазины, где продается абсолютно все, связанное с фиалками. Можно купить духи с запахом фиалки, конфеты со вкусом фиалки и всякие такие штучки.

Говоря об особенностях, расскажу про один праздник, который все отмечают с размахом, — Богоявление (Les galettes des rois). Традиционно французы на этот праздник готовят пирог волхвов из слоеного теста с нежнейшим миндальным кремом. Но есть одна необычная традиция. Во время готовки туда кладут маленькую фигурку (feve). Кому она попадется, тот станет королем праздника.

Наверное, как и везде, куда бы ты ни приехал, поначалу просто исследуешь город и пытаешься понять его особенности и то, как он вообще функционирует. Мне потребовался где-то месяц, чтобы понять, как ориентироваться по городу, в какие места можно сходить покушать, какие продукты покупать в магазине и так далее.

Несмотря на такое вот незнание, с первого дня я почувствовала себя комфортно. Если вам говорят, что французы грубые, — не верьте. За все два года я ни разу не столкнулась с грубостью по отношению к себе.

Даже в самом начале, когда я говорила на английском, никто не раздражался. Наоборот, все абсолютно лояльно относились к этому.

Был даже один милый случай в первый день моего приезда в Тулузу. Я пошла ужинать на главную площадь города Le Capitole. В ресторане был очень милый официант, который сразу понял, что я только-только приехала. Он говорил со мной на английском, а потом угостил коктейлем. Это было суперприветливо. Тот случай сильно повлиял на первое впечатление о менталитете французов.

С людьми во Франции вообще все легко. Ко мне часто подходят на улице, спрашивают, как пройти куда-то, свободно завязывают диалог.

Любители вежливости, забастовок и раздельного счета

А вообще, если говорить более подробно о менталитете, то все очень неоднозначно.

Французы мегавежливые. Помню, был случай, когда мы с компанией опаздывали на поезд и хотели срочно узнать, как проехать в нужное нам место. В спешке я подлетела к какому-то случайному мужчине за помощью, начала ему объяснять ситуацию. На всю мою тираду он ответил односложно: «Сначала здравствуйте». Конечно, потом помог разобраться, но, думаю, эта ситуация довольно показательная.

Несмотря на гостеприимность и вежливость, они не отличаются щедростью. Во Франции у мужчин не принято закрывать девушке счет, дарить на свидании цветы, да и в целом проявлять щедрость.

Мои подруги, девчонки-француженки, полностью это поддерживают и считают, что это абсолютно нормально и правильно. Хотя все зависит от человека, думаю. Например, у меня есть знакомая девочка, и ее жених с первого дня знакомства проявлял крайнюю щедрость. В общем, от случая к случаю все меняется.

Во Франции очень любят забастовки. Это правда. Помню, зимой в Париже была забастовка фермеров, которые приехали на тракторах в центр Парижа. Даже сложно вспомнить, из-за чего это было. Кажется, из-за того, что государство не выполняло их требования.

В Тулузе тоже проходили забастовки, когда там было повышение пенсионного возраста. Все это сопровождается обычно плакатами, иногда криками. Но обычно обходится без какого-то треша.

Сырники из рикотты и бутерброд из картошки с ветчиной

Во Франции потрясающая кухня — это факт. В Тулузе много разных ресторанов, но мой любимый — Le bon vivre. Я такого вкусного белого вина нигде не пила. В этом ресторане очень вкусно готовят пасту с фуа-гра. Улитки там, кстати, я тоже люблю.

А еще у них есть такое блюдо, которое называется гратен. Это картошка, нарезанная тонкими пластинками, между которыми сливки. Гратен — это самое вкусное, что я ела в Париже. А вообще все, что связано с ветчиной, французы очень любят. По сути, картошка, ветчина и сыр — это, наверное, их любимое комбо, мечта француза.

Кстати, мне кажется, французы обожают свинину. Например, в Тулузе есть блюда национальной кухни, которые готовятся только из свинины. У них много лавок, где продается нереально качественное мясо. Единственная разница с Россией, что это все, соответственно, по-другому называется на французском языке. Поначалу мне было сложно найти идентичные названия на французском языке и объяснять, какую часть мяса я бы хотела купить.

Раз уж мы заговорили про еду, расскажу о рынке. Поход на рынок — воскресная традиция. Многие продавцы, когда я прихожу туда, уже знают, что я возьму.

Обычно моя продуктовая корзина состоит из максимально простых продуктов. Во-первых, на рынке я покупаю очень много овощей. В Тулузе со свежими продуктами проблем вообще нет. Скорее все даже слишком хорошо. В основном беру помидоры черри, огурцы, спаржу, которую очень люблю.

Также, если это сезон ягод, покупаю очень много клубники, голубики, малины. Персики и нектарины там вкуснейшие. Естественно, я закупаюсь мясом и рыбой. Из мяса беру обычно говядину, а из рыбного — форель, семгу, гребешки иногда.

Здесь некоторые наши продукты заменяют своими. Например, вместо творога используют рикотту. Если скучаешь по творогу, можно купить его в русском магазинчике. Там продаются наши продукты. Когда была Пасха, например, можно было купить все для куличей. Просто здесь их вообще не пекут. Да и вместо обычных яиц перед Пасхой принято есть шоколадные. Я очень люблю их покупать в местных пекарнях.

Две стороны одной медали

Французы умеют le jour du vivre, то есть наслаждаться каждым днем, смаковать момент, пить вино по утрам и растягивать удовольствие. Это очень вдохновляет.

Еще заставляет восхищаться ответственность французов и подход к той же медицине. Многие услуги можно получить бесплатно или с компенсацией, если у тебя есть страховка и карта медицинского страхования (carte vitale). Ее выдают бесплатно. Когда мне нужно было сделать три прививки, их по карте поставили бесплатно.

Кстати, прививки очень часто можно делать в аптеках. Просто приходишь, и они без проблем тебе делают прививку: у них есть все инструменты. Здесь к врачам просто записаться. Я делаю это через сайт doctorlib. Там можно найти специалиста и записаться к нему напрямую онлайн.

С другой стороны, немного раздражает и отталкивает медленность французов. Они действительно супермедленные. Это накладывает отпечаток и на разные процессы внутри страны, города.

Все, что связано с документами, затягивается надолго. Даже перевод денег во Франции где-то неделю идет. Самый распространенный банк, LCL, не исключение. Все потому, что французы никуда не спешат, а иногда хочется чуть быстрее! Потом ты просто принимаешь и привыкаешь.

Из-за такой расслабленности у заведений немного другой график, в отличие от России. Удивительно, но там нет как у нас круглосуточных магазинов, аптек. Есть один супермаркет, который мне очень нравится. Он называется Bio. Так вот, по воскресеньям, насколько я знаю, он работает только до часу дня.

Магазины в основном работают с восьми утра и закрываются в девять-десять вечера. Рестораны и кафе закрываются с 13:00 до 14:00 на перерыв, а потом, где-то до шести вечера, в них практически невозможно попасть.

Молодежь

Я много с кем общаюсь во Франции. У меня есть подруга из Польши, знакомые из Греции. Они приезжают часто по программе обмена «Эразмус». Можно приехать на год, жить и учиться в университете, там сдавать экзамены, а через год вернуться в свой университет.

Мы общаемся в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в WhatsApp. Есть еще такая сеть BeReal. Там надо фотографировать себя в реальном времени и выкладывать без фильтров. Потом можно реагировать и на снимки других людей. Snapchat, кстати, используют активно. У меня нет Snapchat, но я видела, что много кто использует для обычной переписки.

Кстати, про приложения. Среди моих знакомых много кто использует приложение для знакомств Hinge. Его скачивают даже чаще, чем «Тиндер». Во-первых, там можно прикрепить очень много фотографий, а во-вторых, заполнить прикольную и объемную анкету. Там уже есть начало вопроса, ну, например, «самое безумное, что я делала в жизни». Нужно продолжить фразу, а потом человек отдельно может отреагировать на каждый ответ.

К сожалению или к счастью, каких-то треш-историй, связанных с сайтами знакомств, у меня и моих подруг не было. Максимум, что могло пойти не по плану, — игнор со стороны французов. Был, правда, один француз, который после свидания писал мне очень уж часто. Я довольно быстро дала ему понять, что мы разные люди, и он адекватно отреагировал.

«Они прекрасны в своей естественности…»

Мне очень нравится натуральность француженок. Никакой пластики, милый макияж, естественные кудрявые волосы. Это смотрится нереально красиво. Наверное, главный элемент одежды, который мне очень нравится, — их балетки. А вот про береты скажу так: ни разу за два года не видела француза в берете, правда. Есть девчонки, конечно, которые красятся красной помадой, но в основном это нейтральный цвет или даже блеск.

Отличительная черта жителей Тулузы — они почти все носят очки. Недавно еще появилась какая-то форма очков, которая стала особенно популярной среди молодых девушек. Оправа прямоугольная, немного даже квадратная и достаточно большая. Такие очки сейчас ультрамодные. Еще в Тулузе поддерживают местные бренды. Я не раз замечала девочек с одинаковыми сумочками, браслетами. Я, например, очень люблю магазины Acoté и Cos. Мне нравится их стиль. Он немножко casual.

У парней-французов мне очень нравится сочетание классики и простоты в повседневном стиле. Особенно красиво, когда они надевают льняные широкие штаны, простые рубашки или однотонные футболки. Эта простота цепляет и привлекает.

Там есть молодежный суперстильный магазин Carhartt, он, можно даже сказать, немножко «скейтерский». Молодые ребята очень часто одеваются именно там. Парни постарше предпочитают более классический стиль.

У меня стиль явно поменялся в сторону классики. Я научилась интересно комбинировать между собой более простые базовые вещи. Мне кажется, мое чувство стиля стало более натуральным в каком-то смысле. Хотя иногда хочется добавить яркости. На такой случай у меня есть желтые колготки.

Помню самый необычный свой образ: вышла из дома в белом платье с желто-зелеными цветами в туфлях на коричневато-желтых каблуках. Еще захватила сумочку похожей цветовой гаммы. Здесь хочется экспериментировать.

У девушек не встретишь маникюра, педикюра, каких-то супер-пупер-укладок. Просто француженкам особо это и не надо на самом деле. Они прекрасны в своей естественности. Даже косметическая сфера не сильно здесь востребована, так как девушки сами ухаживают за собой, пользуются масками, различными кремами. Очень редко можно заметить какие-то следы пластических операций.