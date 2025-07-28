Китай вводит новые ограничения на групповую визу

В тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» обсуждают временные изменения в правилах въезда в Китай по групповой визе по прилете.

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Турагенты обратили внимание на сообщение на сайте одного из туроператоров: на даты заездов с 15 августа по 3 сентября оформить такую визу в китайских аэропортах можно только для группы от 5 человек, а не от 2, как обычно.

Как пояснил порталу «ТурДом» председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров, ужесточение правил въезда связано с тем, что в начале сентября в столице Китая запланированы масштабные празднования годовщины Победы во Второй мировой войне, ожидается прибытие многочисленных официальных делегаций со всего мира, лидеров многих стран. В связи с этим принимаются беспрецедентные меры безопасности. По мнению специалиста, оптимальным для туристов было бы по возможности планировать поездки на другие даты, так как не исключены более тщательные проверки подтверждающих документов, сложности и даже отказы в выдаче виз. Особенно если маршрут предполагает посещение Пекина.

Тем, кто все же решит отправиться в Китай в это время, стоит иметь в виду особенности визы по прилете. Она групповая, а значит, в случае невозможности путешествия по той или иной причине хотя бы одного члена группы без разрешения на въезд остаются и все остальные. Кроме того, такая виза не предполагает свободного перемещения по стране, а только по утвержденному маршруту.

Тем временем у туристов есть возможность до поездки оформить индивидуальную туристическую визу в консульстве, сделать это можно достаточно оперативно – добавляют в туроператоре PAC Group. Кроме того, на группу от 5 человек экономичнее отправиться в поездку по групповым безвизовым спискам: такой вариант обойдется в 45 долларов на человека, что примерно на 100 долларов дешевле, добавили в компании.

Туроператоры также отмечают, что расширенный пакет подтверждающих документов (например, включающий справку о несудимости) в китайском консульстве или визовом центре могут потребовать от туристов – граждан России, но родившихся в бывших среднеазиатских республиках СССР.