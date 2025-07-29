США вводят новый визовый сбор

В Соединённых Штатах вводится новый сбор за оформление неиммиграционных виз для иностранных граждан.

Президент Дональд Трамп подписал новый бюджетный законопроект 4 июля. Согласно документу, сбор составит 250 долларов. Министр внутренней безопасности США сможет увеличивать сумму с учётом инфляции.

Pravda.Ru пишет, что сбор вступит в силу не сразу. Правительство должно разработать нормативные акты, что может занять более года и сопровождаться судебными разбирательствами.

Новый сбор повысит стоимость поездок в США. Но его можно будет вернуть при выполнении определённых условий.

В 2024 году было выдано более 10,9 миллиона неиммиграционных виз. Это значит, что новый сбор затронет миллионы людей и принесёт значительные доходы.

Все иностранные граждане, включая бизнес-путешественников и туристов с визой B-1/B-2, должны будут платить 250 долларов. Сбор взимается при подаче заявления в консульствах США до вклеивания визы в паспорт.

Исключения предусмотрены для граждан Канады, которым виза не нужна, и для большинства посетителей из стран безвизового въезда. Им разрешат находиться в США до 90 дней по предварительному онлайн-разрешению за 21 доллар.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила увеличение срока действия электронной визы в России до 120 суток.