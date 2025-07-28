Пятизвездочный отель в Турции разочаровал российских туристов

Согласно данным SHOT ПРОВЕРКИ, пара, заплатившая за путевку 240 тысяч рублей, столкнулась с неудовлетворительными условиями проживания: потертыми стенами, неисправной техникой и остатками строительных материалов в номере.

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Турагент из Томска описывал этот отель как "райский уголок", но по факту концепция "все включено" отсутствовала, а уровень комфорта значительно не соответствовал заявленному. За переселение в другой номер с туристов потребовали дополнительную плату в размере 100 тысяч рублей. В итоге, отдыхающие были вынуждены самостоятельно заниматься дезинфекцией посуды.

По мнению пострадавших, турагент знал о действительном состоянии отеля, но продолжал предлагать его другим клиентам. Одна из туристок планирует обратиться в судебные органы для защиты своих прав.

Ранее мы писали, как лесные пожары в Турции влияют на отдых российских туристов. Также россиянам напомнили об ужесточении правил выезда детей за границу.