В РСТ предупредили о строгом дресс-коде на новом курорте в КНДР

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в беседе со «Звездой» рассказал о новом курорте Вонсан-Кальма в КНДР и дал собирающимся туда туристам несколько полезных советов.

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«Это очень популярное направление сейчас. Недавно запустился поезд из Москвы в Пхеньян, который ходит по территории России и на Дальнем Востоке пересекал границу. Были популярные новости о том, что в этом поезде можно было организовать свадьбы. И сегодня одна из авиакомпаний запустила первый рейс из Москвы в Пхеньян. Он благополучно приземлился. В ближайшее время будет информация, каким образом будет дальше развиваться авиасообщение. Но мы, конечно же, призываем пользоваться услугами аккредитованных», — сказал Абдюханов.

Что касается дресс-кода, то эксперт предупредил, что мужчинам необходимо носить брюки и туфли, а женщинам — длинные юбки из уважения к местным традициям. В шортах появляться на публике не стоит.

Стоимость путевки на одного человека, по словам Абдюханова, составит 145 тысяч рублей, включая трехразовое питание и экскурсии. С собой необходимо брать доллары и евро, причем мелкими купюрами, для того чтобы была сдача, поскольку оплата банковскими картами в КНДР не работает.

Абдюханов напомнил, что недавно курорт посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, а турпоток в КНДР из России уже увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.