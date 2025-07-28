«Ничего не боятся». Как отдыхают в Таиланде во время боев с Камбоджей

«Русские не боятся»: сургутянка рассказала, как отдыхается в Таиланде во время боев с Камбоджей
Туристы из ХМАО продолжают отдыхать и посещать экскурсии в Таиланде, несмотря на вооруженный конфликт страны на границе с Камбоджей. О ситуации на курорте URA.RU рассказала туристка из Сургута.
«Ситуация стабильная. Русские вообще ничего не боятся — туристы спокойно посещают экскурсии, расслабляются в бассейнах и ходят на дискотеки. Дело в том, что перестрелка происходит в отдаленном районе, поэтому, находясь на Пхукете, мы чувствуем себя в безопасности», — пояснила сургутянка.
Девушка рассказала, что никакой паники и тревожности среди туристов не наблюдается, даже наоборот — северяне продолжают прилетать на отдых семьями. Также сургутянка объяснила, что со связью проблем не возникло, а магазины продолжают работать в штатном режиме.
Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Есть погибшие среди мирных жителей. Боевые действия между странами начались утром 24 июля.
Ранее URA.RU писало, что югорчане едут отдыхать в Таиланд, несмотря на вооруженный конфликт с Камбоджей. Также жители округа продолжают бронировать отдых на курорте.