Лесные пожары в Турции: как ситуация влияет на отдых российских туристов

Лесные пожары в Турции, бушующие с конца июня, в последние дни усилились, но пока не затрагивают популярные курорты. Российские туроператоры заявляют, что отдых туристов проходит в штатном режиме, однако готовы оперативно реагировать на изменения обстановки. Основные очаги возгорания сосредоточены вдали от курортных зон, а Анталья и другие туристические центры остаются безопасными.

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Несмотря на усиление лесных пожаров в Турции, российские туроператоры уверяют, что основные курортные зоны остаются безопасными для отдыха. По данным РСТ, огонь пока не затрагивает туристические районы, но компании готовы оперативно реагировать на изменения обстановки. В пятницу новые очаги возгорания были зафиксированы в провинции Анталья, включая районы вблизи аэропорта, что потребовало эвакуации части местных жителей.

Ранее писали, что Республика Алтай выделит 3,5 млрд рублей на ремонт дорог и мостов в 2025 году. Кроме того, Алтай готовится к наплыву туристов.