Начинающим турагентам стало сложно попасть на Мальдивы

Некоторые недавно работающие турагенты, а также начинающие менеджеры розничных туркомпаний делятся информацией, что туроператоры неохотно подтверждают им участие в рекламных турах.

Как выяснил портал «ТурДом», это верно лишь отчасти.

«Что касается массовых туристических направлений, на которых заявляем чартерные программы или берем блоки мест на рейсах – Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, то ни о каком "игноре" не может быть и речи», – рассказали в одной из крупных туроператорских компаний.

А в другой добавили, что наоборот готовят на осень ознакомительную поездку на египетский курорт именно для новичков: помимо показа отелей, проведут еще и обучающие семинары по продажам. Спрос на подобные мероприятия высокий, мест всем желающим порой не хватает, возможно этим и объясняются сетования на неготовность туроператоров подтвердить участие.

А вот с рекламниками на менее массовые и более дорогие туристические направления дело обстоит сложнее. Начинающим менеджерам или турагентам без солидного опыта получить приглашение порой действительно непросто.

«На Мальдивах, например, отельеры или принимающие компании зачастую сами предъявляют нам условия по составу фамтрипов. Подтверждают участие только менеджерам с большим опытом и хорошими показателями продаж», – поделился топ-менеджер одного из туроператоров.

У новичков могут возникнуть сложности с тематическими рекламными турами по люксовым отелям: обычно необходима практика реализации премиального турпродукта. Но и здесь бывают исключения.

«Если видим хорошие результаты продаж "массовки", можем в расчете на перспективу подтвердить и участие в рекламнике с показом дорогих гостиниц», – говорит представитель туроператора.

Турагенты – участники расширенной редколлегии «ТурДома» отмечают, что рекламники в последнее время становятся все более дорогим удовольствие. «Зашкаливающие» цены на рекламники обсуждались еще 2 года назад. Поэтому многие представители туррозницы все чаще самостоятельно организуют себе поездки по индивидуальной программе, с осмотром конкретных интересующих их объектов или курортов. Но такой вариант возможен, конечно, только для опытных участников рынка.