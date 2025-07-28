Москвичка осталась в восторге от курорта в КНДР

Жительница Москвы Анастасия поделилась впечатлениями от поездки в Северную Корею. Вместе с подругой она побывала в Пхеньяне и на новом курорте Кальма, где, по ее словам, все было организовано на высшем уровне – от пляжной инфраструктуры до общения с персоналом. Туристка отметила теплый прием, комфортный отдых и отсутствие мифического «надзора». О своем отдыхе и впечатлении девушка рассказала «ФедералПресс».

Тур состоял из двух частей

Этим летом мы с подругой хотели отправиться в необычное путешествие и выбрали Северную Корею. Для россиян въезд туда открыт, так что страна не закрыта для нас.

Поездка состояла из двух частей. Сначала провели три дня в Пхеньяне, затем был отдых на новом курорте Кальма. Этот проект КНДР активно продвигает как туристическое направление, и с этим в стране успешно справляются. Курорт расположен на побережье с белоснежным пляжем, протяженность которого около 4 километров.

Чем удивил курорт

Не на каждом курорте встретишь такой песок и такое море – мелкое, прозрачное, спокойное. До буйков можно дойти пешком, глубина примерно по плечи. Температура воды варьируется в предедах +23 +25 градусов. Особенно удобно для отдыха с детьми.

Инфраструктура пляжа организована очень грамотно: есть лежаки с зонтами, душевые кабины, отдельные раздевалки для мужчин и женщин, туалеты и, что особенно поразило, камеры хранения. Это позволило спокойно оставить вещи и вернуться за ними после обеда.

На пляже также работают кафе, где можно купить напитки и мороженое, перекусить. По желанию клиента приготовят шашлычки или другое блюдо.

Никаких признаков стройки – все уже функционирует. Возможно, в некоторых отелях идут внутренние работы, но это не мешает отдыху. Мы прокатились по курорту на трамвайчике и увидели, что отели выглядят современно и ухоженно.

Курорт делится на две зоны: международную и внутреннюю. По международной зоне туристы свободно перемещаются, а во внутреннюю нас возили в рамках экскурсии. Там пляжи и кафе оказались практически идентичными.

Номера в отелях новые, с хорошей отделкой. Постельное белье свежее, уборка – ежедневно. В каждом номере есть холодильник, фен, предоставляют гигиенические наборы и питьевую воду. Единственный небольшой минус – сначала не было сушилок для купальников, но вечером их принесли в каждый номер по просьбе отдыхающих.

Все, что мы просили, нам предоставляли очень быстро.

Обслуживание на высшем уровне.

Персонал курорта: северокорейская особенность

Отдельно хочется отметить персонал. Это действительно «лицо» курорта. Молодые люди и девушки – очень ухоженные, в красивой форме, которая в каждом отеле и ресторане разная, стилизованная под заведение. Одежда сидит идеально, видно, что к подбору персонала отнеслись с большим вниманием.

Многие сотрудники говорят по-русски и по-английски, общение не вызывает трудностей.

Общение с местными жителями

Проблем с коммуникацией не возникло. Лишь в некоторых лавках и магазинах не понимали русский или английский, но с нами всегда были гиды, свободно говорящие на русском. Они помогали с покупками, иногда советовали, что взять, и переводили.

Переезд из Пхеньяна в Вонсан был на поезде. По дороге мы видели обычные деревни и поселки. Все выглядело аккуратно: дома ухожены, каждый клочок земли засажен – рис, кукуруза. Очень живописно на фоне гор.

Честно говоря, больше всего удивило отношение людей. Они были искренне рады нашему приезду, хотели поделиться культурой, рассказать о своей стране. Ни разу не почувствовали какого-то напряжения или надзора.

Ощущения свободы и безопасность

Нас никто не контролировал. Например, если основная группа уезжала на обед, а мы хотели еще покупаться, мы спокойно оставались и возвращались в отель пешком.

После ужина мы выходили на пляж на вечерние прогулки. Однажды за нами шел охранник, но вместо того, чтобы чувствовать себя некомфортно, мы пригласили его составить нам компанию. Он хорошо говорил по-английски, был очень доброжелателен, интересовался, как нам в КНДР, где мы уже побывали. Мы мило пообщались и даже подружились.

Это не выглядело как слежка, скорее, как забота и желание обеспечить нам безопасность. Все было искренне и по-доброму.

Развлечения на курорте и неформальное общение

На пляже были доступны водные мотоциклы, квадроциклы, надувные лодки, игрушки. Мы с удовольствием попробовали все, и даже гиды присоединились к нам, когда решились искупаться. Это было очень трогательно: они немного стеснялись, но в итоге мы взялись за руки и зашли в воду вместе. Было весело!

Однажды мы подошли к группе детей, видимо, это был спортивный или детский лагерь. Детей учили плавать в море, и мы пообщались с ними. Одна девочка поздоровалась и спросила на английском, как у нас дела. Мы вместе играли в воде, хлопали ладоши и просто наслаждались моментом. Никаких ограничений в контактах не было. Никто не останавливал нас, не делал замечаний. Все было максимально дружелюбно.

Главное впечатление

Все мифы о «тотальном контроле» оказались несостоятельны. Конечно, важно вести себя уважительно, ведь для многих местных мы – первые туристы. Но если относиться к людям с добром, в ответ получаешь то же.

Вся группа – 15 человек – осталась в восторге. Это был эксклюзивный тур, и туристов встретили действительно радушно. В КНДР туристам из России рады и готовы делиться своей культурой и курортами. Это было незабываемо. Мы не чувствовали ограничений – ни в передвижении, ни в общении. Я искренне рекомендую побывать в Северной Корее. Это действительно уникальный опыт.