Россиянам напомнили об ужесточении правил выезда детей за границу

В России изменят правила выезда детей за границу. Если ранее для отдыха в Абхазии и Белоруссии родителям достаточно было предъявить свидетельство о рождении ребенка, теперь несовершеннолетним путешественникам потребуется загранпаспорт.

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Соответствующие изменения предусмотрены в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Загранпаспорт станет обязательным для детей до 14 лет.

Пока поправки не вступили в силу. Ожидается, что новые правила выезда и въезда детей начнут действовать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Сочи появилась новая пляжная услуга.