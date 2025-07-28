Из Хабаровска впервые запустили рейсы в Самарканд

Авиакомпания Centrum Air начала выполнять рейсы в город Самарканд (Узбекистан) из Хабаровска. По этому направлению вылеты осуществляются впервые, сообщили в хабаровском аэропорту.

"Новая иностранная авиакомпания открыла международную полетную программу из аэропорта Хабаровск. Прямые рейсы в Самарканд осуществляет крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air", - говорится в сообщении.

В современной истории аэропорта города рейсы по данному направлению выполняются впервые.

Centrum Air обладает современным парком воздушных судов. На рейсах Хабаровск - Самарканд задействованы Airbus A320neo, в конфигурации салона 186 кресел. Время в пути из Хабаровска в аэропорт назначения составит около 7 часов. Рейсы будут выполняться раз в неделю.