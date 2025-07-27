Туристам предлагается слетать на Бали за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные варианты перелетов на дальние туристические направления из Казани.

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Например, 22 октября их столицы Татарстана предлагается отправиться авиакомпанией China Eastern на индонезийский остров Бали, обратно – через 9 дней, 31-го, за 51,9 тыс. руб., багаж входит в стоимость (здесь далее указаны наличие билетов и цены, актуальные по состоянию на 19:00 27 июля. – Ред.). Пересадка в аэропорту Шанхая на пути в Денпасар – 8 часов 10 минут, на маршруте в Казань – 4 часа 40 минут.

Та же China Eastern готова осенью по сходной цене – 40,8 тыс. руб., включая перевозку чемодана, – доставить туристов из Казани в Сеул (Южная Корея). Стыковка на пути туда всего 2 часа 40 минут, а вот на обратном придется сделать две длительные пересадки в Сиане и Шанхае. Чтобы скоротать время, можно воспользоваться безвизовым транзитом в Китае и заодно посетить эти города.

Как видим, у китайских авиакомпаний бывают спецпредложения на туристических маршрутах не только из Москвы, но и из региональных городов. На базе стыковочных рейсов некоторые туроператоры формируют GDS-туры (авиабилеты приобретаются под запрос в глобальных системах дистрибуции).