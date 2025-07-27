В АТОР рассказали, какие места можно посетить только в круизах

На Земле находится множество интереснейших территорий, доступ к которым, однако, бывает ограничен. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала на своем сайте, какие места путешественники могут посетить только в круизах.

Например, многие крупные круизные компании (Holland America Line, Celebrity Cruises, Princess Cruises и другие) имеют свои острова. Самым известным из них является Perfect Day at Coco Cay от Royal Caribbean International, которая еще в 1988 году купила остров на Багамах.

Большинство круизных островов расположены в Карибском бассейне или на Багамах, похожие проекты также есть в Персидском заливе и в Красном море.

"Основной принцип работы таких стоянок - закрытость. Попасть сюда можно только в рамках круиза конкретной компании", - отметили в пресс-службе Ассоциации.

При этом компании предлагают привычные услуги - пакет напитков, еду по принципу "все включено", фирменное SPA, водные горки, аквапарки, пляжи и т.д. Ожидается, что в ближайшее время число таких частных островов будет только расти.

"Протесты в отношении чрезмерного туризма неизбежно приводят к ограничениям на заходы лайнеров, так что круизные компании будут вынуждены искать альтернативы популярным портам, закрывающимся для массового туризма", - пояснили в АТОР.

Вместе с тем Северный полюс - почти безальтернативное направление для круизного туризма. На сегодняшний день круизные экспедиции сюда делают только две компании: "Клуб полярных путешествий" на российском атомном ледоколе "50 лет Победы", который выходит из Мурманска, и французская компания Ponant Explorations Group на ледоколе Le Commandant Charcot, стартующем из Лонгйира. Туристов этих круизов ждут исследования ледяных глыб, высадки на лодках-зодиаках и наблюдение за уникальными животными.

Еще один пример - Антарктида. Конечно, попасть сюда можно и на самолете организованным туром. Однако многие предпочитают посетить континент в рамках круиза на частной яхте или полноценном круизном лайнере.

"Стартуют антарктические круизы, как правило, из аргентинской Ушуайи, хотя есть варианты и более длительного путешествия из Кейптауна, - рассказали в пресс-службе. - Достигнув Антарктиды, туристы пересаживаются на лодки-зодиаки, чтобы исследовать местные острова и бухты, а также увидеть айсберги, тюленей, морских леопардов и китов".

Подчеркивается, что в последнее время для россиян это становится популярным новогодним направлением.

Также растет интерес к Чукотке. Причем единственный вариант полноценного путешествия в этом регионе - это круиз, так как наземный транспорт здесь развит плохо. Морское путешествие начинается с Анадыря. Туристы посещают остров Врангеля, остров Ытыггран, мыс Дежнева и т.д. В АТОР уточнили, что единственные в мире экспедиции тут организовывает компания "Панарктик Стар" на научно-исследовательских судах "Профессор Хромов" и "Академик Шокальский".

Кроме того, круиз позволит по-настоящему познать Байкал. В рамках такого тура можно, в частности, увидеть Малые Ушканьи острова, где летом греются нерпы, Тажеранскую степь с древними эндемиками и Бухты Большого моря.

В круиз также можно отправиться на Аляску, в Норвежские фьорды, Ладожские шхеры, Сибирь и даже на одинокие острова в океане. Что касается последних, то туристам, например, предлагается посетить субантарктические острова Новой Зеландии, в том числе острова Баунти и Окленд, где проживают племена майори.