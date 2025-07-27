Новое турнаправление: насколько безопасна для россиян поездка в Афганистан

Пользователи в сети активно обсуждают появление необычных туров в... Афганистан. Путешественница Татьяна Голубицкая рассказала «Вечерней Москве», насколько безопасна для наших туристов такая поездка.

В соцсетях появилась информация о новом туристическом направлении в Афганистан. Путевка на 8 дней обойдется в 223– 254 тысячи рублей. В стоимость входит проживание в отеле и питание, экскурсии и развлечения в сопровождении гида. Авиабилеты, получение медстраховки и визы, услуги охраны оплачиваются отдельно.

Совсем недавно отправиться в Афганистан было делом рискованным. Несмотря на проведение президентских выборов в 2004 году, в стране по-прежнему продолжалась многолетняя гражданская война, а в 2021 году к власти пришел Талибан (афганское политическое движение, идеология которого включает элементы исламского фундаментализма. — «ВМ»).

До военных действий туризм был развит хорошо. Иностранцы приезжали посмотреть такие уникальные достопримечательности, как Голубая мечеть (мавзолей Али в Мазари-Шарифе), известная яркой голубой мозаикой. И сегодня ежегодно это место привлекает тысячи паломников, в основном из мусульманских стран.

С недавних пор все больше опытных туристов из России вместо Турции или Египта выбирают эту страну.

— Обычно в такие туры едут те, кто уже побывал в десятках стран. Стоит ехать минимум на несколько недель, чтобы понять местную культуру и традиции, — рассказывает Татьяна Голубицкая.

Вопрос безопасности здесь — один из приоритетных.

— Когда мы приехали, сразу заказали автобус, который возил нас по стране, — рассказывает Татьяна. — Здесь негативно относятся ко всему американскому: джинсы, футболки с символикой под запретом.

В Афганистане запрещено снимать на камеры банки, талибов и полицейских. Женщины обязаны носить платки и не появляться на улице без мужчин. Колени, локти должны быть прикрыты одеждой. Для мужчин таких ограничений нет, однако разгуливать в шортах все равно не стоит.

По словам Татьяны Голубицкой, многие местные жители охотно готовы пообщаться с туристами на английском языке.

— Если ты не американец — проблем нет. К русским путешественникам здесь относятся очень хорошо. Рады нас видеть, — отмечает Татьяна. — Афганцы — радушные и открытые люди. Они уважают своих гостей и ценят тех, кто приехал познакомиться с их страной и с уважением относится к их необычной культуре.

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств:

— Я думаю, что туры в Афганистан будут не особо востребованы у наших туристов. Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, люди просто боятся за свою жизнь. Ведь это касается не только Афганистана, который вроде как переходит в мирное состояние, но и Ирана, с которым недавно мы смогли организовать массовые направления.

Знаете ли вы, что

С 1955 года развитием инфраструктуры в Афганистане занимался Советский Союз, который строил в стране заводы, театры и многое другое.

Россияне также все чаще стали выбирать для отпуска Иран. За последние два года турпоток в страну вырос в три раза, а в этом ожидается прирост еще на 30 процентов. Однако нужно учитывать, что в Иране, как и в других странах, существуют свои правила. Памятка для туриста — в материале «Вечерней Москвы».