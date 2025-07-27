Российским туристам грозит умопомрачительный налог на Бали

На популярном у россиян индонезийском курорте на острове Бали планируют ввести неслыханно высокий налог для туристов. Об этом рапортует Euronews.

Местный депутат Ваян Пуспа Негара, которого называют ключевой фигурой в туристической индустрии Бали, предложил взимать с туристов 100 долларов в день. Идея встретила поддержку губернатора Бали, который уже выступал с подобной инициативой в 2023 году.

Таким образом, недельный отдых может обойтись в 700 долларов только в виде налогов. Для сравнения: туристический налог в Барселоне составляет от 4 до 7 долларов в день. Столь же небольшая плата взимается с посетителей на Майорке и в Венеции.

Сейчас для посещения Бали требуется только разовый платеж в размере 10 долларов.

Увеличение налога преследует цель ограничить туристический поток на остров.

Бали, который называют «островом богов», остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Однако рост числа путешественников принес с собой и серьезные проблемы. Многие туристы, привлеченные райскими пляжами, вкусной едой, богатой культурой и доступным жильем, ведут себя неподобающим образом.

«Несмотря на то, что туризм составляет более 60% экономики острова, местные жители испытывают к нему противоречивые чувства. Затрудненное дорожное движение, хаотичная застройка и неуважительное поведение туристов вызывают все больше недовольства», – пишет издание «Курсив».

После фактического закрытия для россиян европейских курортов Бали стал одним из наиболее востребованных направлений для ростовских туристов.