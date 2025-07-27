Как повлияли лесные пожары в Турции на отдых туристов из России

Туристы из России отдыхают в Турции в обычном режиме, несмотря на лесные пожары в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях», — рассказали в РСТ.

Как отметили в организации, у Турции имеется опыт борьбы с масштабными природными пожарами — в случае ЧС туристы будут оперативно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в районе города Бурса на западе Турции вспыхнул лесной пожар — число эвакуированных граждан достигло почти 2 тыс.