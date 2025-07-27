Из Владивостока запустят прямые рейсы во Вьетнам

С 1 октября 2025 года «Аэрофлот» начнёт выполнять регулярные рейсы из Владивостока в популярный вьетнамский курорт Нячанг. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, перелёты будут проводиться дважды в неделю — по средам и субботам — на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 с двухклассной компоновкой: эконом и бизнес.

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В компании предполагают, что маршрут будет востребован среди туристов с Дальнего Востока. Сейчас рейсы в Нячанг из Владивостока уже осуществляют Azur Air, Anex Tour и VietJet Air, однако они работают по чартерной модели, а билеты доступны только в составе турпакетов. Таким образом, «Аэрофлот» станет четвёртым перевозчиком на направлении и первым, кто предложит прямые регулярные рейсы с открытой продажей.

Ранее «Аэрофлот» уже успешно развивал прямые направления к курортам Азии: в зимне-летнем расписании действуют рейсы на Пхукет из Хабаровска и Владивостока, а также на остров Хайнань (город Санья).

Нячанг — столица провинции Кханьхоа, расположенная в центральном Вьетнаме на берегу Южно-Китайского моря. Город находится в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина и считается одним из самых популярных курортов у туристов из Приморья.

Ранее побережье Анапы позеленело от водорослей и отпугнуло туристов. Также туристы в Абхазии жалуются на сервис, воровство и проблемы с коммунальными услугами.