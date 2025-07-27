«Перфекционистам не понравится». Блогер описала отдых в Египте

Российская путешественница Саша Коновалова описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации посоветовала не ехать в эту африканскую страну соотечественникам, которые боятся морской живности.

«Красное море кишит рыбами. У берега их обычно не слишком много, но они могут приплыть и коснуться вас в любой момент. А еще в Красном море есть опасные существа (например, крылатка или рыба-камень)», — предупредила россиянка.

Она также отметила, что Египет не стоит посещать туристам, которые боятся нападения акул, не устойчивы к климату, не готовы закрывать глаза на сервис и не любят долго выбирать отели.

«А в Египте это важно! Нужно читать отзывы, учитывать расположение отеля (он может быть окружен пустырями или шумными улицами), внимательно изучать тип пляжа (в Шарме и Хургаде они очень разные)», — пояснила Коновалова.

Кроме того, она порекомендовала перед поездкой в Египет занизить ожидания.

«В любом отеле может оказаться неподходящее вам питание, недостаточно высокий сервис, неидеальные номера. Перфекционистам в Египте, скорее всего, не понравится», — заключила автор.

Ранее россиянка провела отпуск в отеле Египта и призналась, что никому бы не посоветовала такой отдых. Она пожаловалась на паутину в углах, плесень на стенах в душевой и пыль в номере.