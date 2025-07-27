В Хургаде туристы массово жалуются на медобслуживание и обман в аптеках

В Хургаде неоднократные жалобы туристов на качество медицинского обслуживания и обман при покупке лекарств в аптеках дошли до властей. Местный губернатор распорядился открыть горячую линию по приему претензий от гостей Египта. Пожаловаться можно только через мессенджер WhatsApp.

Для информирования иностранцев выпущены листовки, в том числе и на русском языке. В них напомнили, что государственные больницы работают круглосуточно, а в частных клиниках необходимо убедиться в наличии лицензий на лечение. Обещано, что будут рассмотрены все случаи неудовлетворительно оказанных медицинских услуг и завышенной стоимости лекарств. Навести порядок в этой сфере призваны все те же представители египетского Минздрава, управления по контролю за лекарственными средствами и Министерства туризма АРЕ.

Приезжающие в Египет по турам россияне уже имеют медицинские полисы. При заболевании или несчастном случае туристам достаточно обратиться к страховщику, чтобы получить необходимую медпомощь в отеле, а в сложных случаях больных отправляют в клиники. При этом наши соотечественники активно приобретают различные лекарства и препараты впрок для себя и по заказам от родственников: цены на многие из них нередко значительно ниже, чем у российских аналогов. При подобных массовых закупках сотрудники в аптеках, пользуясь случаем, порой завышают итоговую сумму. Оплату нередко берут не в египетских фунтах, а в долларах по заниженному курсу. Об обмане туристы узнают позже, когда начинают сравнивать указанную на упаковке стоимость с чеком.

Ранее TourDom.ru писал, что 36-летняя россиянка умерла в Шарм-эль-Шейхе. Родственники обратились не в страховую компанию, а к сотрудникам отеля: в медкабинете врач выдал туристке жаропонижающую таблетку и сделал неизвестный укол. Лишь к ночи больную доставили в городскую клинику, но там ей уже ничем не смогли помочь.