Российским туристам понадобится страховка для отдыха в КНДР

Интерес россиян к путешествиям в Северную Корею существенно возрос за последние полтора года, увеличившись в 3-5 раз. Об этом сообщил туроператор «Восток Интур».

Однако, страховые компании не наблюдают аналогичного увеличения запросов на оформление страховок для выезжающих за рубеж в КНДР с начала текущего года.

Специалист по страховым продуктам в «Сравни» Светлана Логинова сообщила «Российской газете», что с начала 2025 года не зафиксировано резкого роста спроса на полисы ВЗР, предназначенные для поездок в КНДР. Она отметила, что наибольшим спросом данные полисы пользуются у таких компаний, как РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и КАПИТАЛ LIFE. Средняя стоимость страхового полиса за первое полугодие текущего года составила 1414 рублей, а пик продаж пришелся на июнь месяц.

В «Альфа Страховании» туристам, которые отправляются в Северную Корею, рекомендуют брать с собой индивидуальную аптечку с необходимыми медикаментами и средствами личной гигиены.

На рынке страхования присутствует несколько российских компаний, предлагающих полисы ВЗР для поездок в Северную Корею. Наиболее доступный по цене полис, рассчитанный на пятидневную поездку, обойдется в 266 рублей и обеспечит страховое покрытие в размере 50 тыс. долларов.

Данный полис включает в себя амбулаторное лечение, вызов врача, госпитализацию, неотложную стоматологическую помощь и помощь при аллергических реакциях.

Страховка с максимальным набором опций будет стоить 748 рублей. В дополнение к стандартным рискам, она покрывает активный отдых, беременность до 8 недель, задержку рейса, потерю документов и предусматривает возможность возвращения из поездки.

Самый дорогостоящий полис обойдется в 929 рублей и включает в себя, помимо прочего, такие нестандартные риски, как эвакуация детей и обострение хронических заболеваний.