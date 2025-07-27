В Евросоюзе изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

В Европейском союзе (ЕС) изменят нормы провоза жидкости в ручной клади. Об этом Европейской комиссии (ЕК).

Отмечается, что вводятся поправки, предусматривающие увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров.

Также пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.

Ранее россияне массово пожаловались на новые правила перевоза багажа турецкой авиакомпанией. Пассажиры Turkish Airlines сообщили, что перевозчик стал «накапливать» чемоданы прежде, чем отправлять их большими партиями в Россию раз в несколько дней.