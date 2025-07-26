Эксперт оценил перспективы туров в КНДР

В эфире НСН гендиректор турфирмы Дмитрий Арутюнов заметил, что недельный тур в КНДР из России с перелетом и визой обойдется более $2 тысяч.

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Курорты Северной Кореи — экзотика для москвичей, но они могут быть интересны опытным путешественникам, жителям Дальнего Востока и этническим корейцам из России, хотя отдых в КНДР не будет бюджетным. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что в России спрос на туры в КНДР взлетел на 150%. Туристы отмечают доброжелательность северокорейцев и их готовность «сделать все возможное для того, чтобы гостям было лучше, чем дома».

В этом году стал доступен недельный тур на курорт «Вонсан-Кальма» с 5-километровым песчаным пляжем за 144 тысячи рублей на одного. Арутюнов оценил перспективу северокорейских курортов для россиян.

«Если мы говорим про Москву — то это не самый ближний курорт. В первую очередь, он будет интересен нашим гражданам, которые проживают на Дальнем Востоке. Потому что из Владивостока туда удобно добираться, они неплохо знают это направление, многие даже там были еще в доковидные времена. Для москвичей это, скорее всего, какая-то экзотика. Я пока не очень уверен, что кто-то будет ездить в Северную Корею на пляжи как в Турцию два раза в год, но почему бы и нет. Это интересно для тех, кто уже много, где был, в то время, когда для россиян закрыта практически вся Европа, нет прямого авиасообщения. В России есть большая диаспора этнических корейцев. Для них это еще более интересно. У нас есть люди, которые изучают корейский язык. Но превращения этого курорта в массовый (для поездок россиян – прим. НСН) я пока не вижу. Плюс инфраструктура этого курорта еще несильно развита», — отметил он.

При этом гендиректор турфирмы считает, что россияне не выберут курорты Северной Кореи для своих первых путешествий, к тому же тур туда, по его словам, будет стоить недешево.

«Если вы нигде не были и хотите отдыхать на пляже — не думаю, что Северная Корея будет вашим первым выбором. Даже несмотря на то, что там и песок белый, и сервис учтивый. Все-таки лететь туда порядка 9 часов. Для сравнения: в Египет и Эмираты самолеты сейчас летают по 4,5 часа. По деньгам — тоже не самый дешевый отдых. Недельный пакет, включая перелет, стоит около $1 тысяча 700. За такие деньги есть альтернативные варианты и в любимой россиянами Турции, на Ближнем Востоке. Если точно — $1 тысяча 630 при поездке двух участников. В эту стоимость входит проживание в гостинице. Обычно совмещают с Пхеньяном: три ночи в Пхеньяне и четыре на побережье. Это не "All Inclusive", а полный пансион — трехразовое питание. Это трансферы, экскурсионная программа, особенно в Пхеньяне, входные билеты. Не входит перелет до Пхеньяна и обратно. Это порядка $500. Виза в КНДР — примерно $60, страховка», — объяснил он.

Между тем, для тех, кто все же соберется посетить курорты Северной Кореи, Арутюнов назвал самый подходящий сезон.

«Зимой прохладно, но Желтое море помельче и потеплее, поэтому сезон длится дольше. Можно будет уезжать туда и в мае, и в сентябре. Благоприятное время для купания. Но это не зимний курорт, как Бали или Гоа. По климату этот курорт ближе к привычным нам Черноморскому и Средиземноморскому», — заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в пресс-центре НСН рассказал, что в 2024 году для россиян открылись такие направления как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр.