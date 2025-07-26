Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines отменила сегодняшний ночной рейс из Москвы в Анталью. По расписанию вылет TK 212 был назначен из Внуково в 01:45. Несмотря на то что самолет, выполняющий рейс, по данным Flightradar24, благополучно прибыл из Турции в 00:13, вылет отложили на 23:00.

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Пассажирам сообщили, что причина сбоя – техническая неисправность. В то же время на онлайн-табло аэропорта Антальи рейс обозначили как отмененный. Позже он пропал и с сайта Внуково.

Людям отдали багаж и разместили в гостинице, в 10 минутах от аэропорта Внуково.

«Хорошо, что дали отель, потому что дети не спали почти сутки, и уже на полу заснули на чемоданах», – пишет пассажирка.

Точной информации по вылету долго не было:

«Хотят объединить два рейса в один. Но конкретики пока нет».

Наконец, девушка обратилась к своему туроператору, и он смог пересадить клиентов на другой самолет.

«В результате, как я поняла, на нем улетят те, кому прислали подтверждение. Остальных не сажают, говорят, ждать 23:00, когда должен отправиться TK 6900, но вылет под вопросом, – рассказала туристка. – Либо стоит надеяться на свободные места на стыковочных рейсах Turkish Airlines через Стамбул».

Впрочем, через какое-то время на онлайн-табло аэропорта Внуково рейс TK 6900 стал значится как отмененный. Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines.

В соцсетях рассказывают, что в похожей ситуации 25 июля оказались пассажиры рейса TK 416 Москва – Стамбул.