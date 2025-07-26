Какие праздники на Майорке стоит посетить туристам

Майорка — это не только пляжи и солнце, но и остров, где круглый год отмечают десятки праздников. Здесь любят веселиться по-настоящему: каждый месяц проходят ярмарки, шествия и фестивали. Помимо Рождества и Нового года, празднуют цветение миндаля, сбор винограда, религиозные даты и даже день петрушки. Праздники каждый день: как на Майорке отмечают всё подряд - об этом подробнее на сайте Туристас.

Январь начинается с Сан-Антонио и Сан-Себастьяна — уличных гуляний с фейерверками, кострами и уличной едой. В феврале цветёт миндаль, и в Сона Сервере устраивают ярмарку с угощениями и товарами ручной работы. Весной наступает более спокойный период: в пасхальную неделю проходят религиозные процессии со свечами и полной тишиной.

Летом жители и туристы выходят на пляжи в ночь Сан-Хуана — жгут костры, играют на барабанах и купаются в море. В августе празднуют Сан-Бартомеу в Вальдемоссе с театрализованными представлениями и шествиями.

Осенью наступает время винного фестиваля Es Vermar в Биниссалеме, где проходят уличные гулянья и даже «битвы» виноградом. В октябре в Эспорлесе — ярмарка сладостей с десертами, ремеслом и мастер-классами.

Ноябрь знаменуется крупнейшей сельской ярмаркой Dijous Bo в Инке, а 31 декабря в Пальме вспоминают освобождение города от мавров на Fiesta del Estandarte — одном из старейших праздников Европы.

Праздники на Майорке — это часть повседневной жизни, способ сохранить традиции, пообщаться с соседями и почувствовать себя частью большого сообщества. Даже если вы не собираетесь туда ехать, знакомство с культурой острова — уже как маленькое путешествие.