Опытные путешественники рассказали, какая погода летом в разных регионах Китая

Климат на территории Китая разнообразный: от тропической жары Хайнаня до умеренной прохлады северо-востока. И раз уж каждый регион интересен своими погодными особенностями, о каждом из них решили рассказать путешественники из Владивостока. Они разобрали особенности летнего сезона в ключевых туристических направлениях Поднебесной и рассказали, где можно попасть под дождь, а где наслаждаться жарким солнцем.

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Тропический Хайнань: солнце сквозь сезон дождей

Остров Хайнань летом официально переживает сезон дождей, но не стоит отменять поездку из-за этого, уверены автор блога «Грушины приключения». Практический опыт показывает, что солнце здесь светит практически ежедневно, даже когда метеорологи прогнозируют затяжные ливни.

Дождевые периоды на острове кратковременны и обычно приходятся на утренние или вечерние часы. Основную часть дня можно спокойно наслаждаться пляжным отдыхом и экскурсиями. Температура воздуха держится на уровне +28...+32 градуса, в теплом море можно долго купаться.

Стоит захватить легкий дождевик на случай кратковременных тропических ливней, но не рассчитывайте на долгие периоды непогоды. Хайнань остается одним из самых предсказуемо солнечных направлений даже в дождливый сезон.

Пекин в летнем зное

Летние месяцы в Пекине – испытание для неподготовленных туристов. Июль и август – очень жаркие месяцы. Столбик термометра уверенно поднимается выше +35 градусов, а в отдельные дни может достигать +40 градусов. Главное преимущество – это относительно низкая влажность, поэтому переносить жару легче.

Благодаря сухому континентальному климату в тени значительно прохладнее, чем на открытом солнце. Планируйте осмотр достопримечательностей на ранние утренние часы (до 10:00) или вечернее время (после 17:00). Отправляясь в летнюю поездку в Пекин, возьмите с собой головной убор с широкими полями, солнцезащитный крем с высоким SPF, а также запас питьевой воды.

Аналогичные погодные условия и в историческом Сиане с его знаменитой терракотовой армией. Здесь царит сухая жара, требующая серьезной подготовки к длительным прогулкам на открытом воздухе.

Шанхай: влажность и непредсказуемость

Экономическая столица Китая летом превращается в настоящую парную. Высокая влажность в сочетании с температурой +30...+35 градусов создает ощущение духоты, которое усиливается плотной городской застройкой.

Особенность шанхайского лета – внезапные и мощные ливни. Они могут обрушиться на город с разрушительной силой, парализовать транспорт и нарушить планы путешественников. Недавний опыт показал, что даже столетние рекорды могут быть побиты. Из-за тайфуна задерживают авиарейсы, а у путешественников появляется незапланированный дополнительный день в городе.

Несмотря на капризы погоды, большую часть времени в Шанхае светит солнце, а дожди носят кратковременный характер. Обязательно имейте при себе складной зонт и непромокаемую обувь – они могут понадобиться в любой момент.

Приморские курорты: морская свежесть

Байдайхэ и Далянь предлагают более мягкий климат, напоминающий российское Приморье. Летние температуры здесь редко превышают +28 градусов, а морские бризы приносят желанную прохладу в жаркие дни.

Характерная особенность этих курортов – периодические туманы, которые могут на несколько часов окутать побережье. Это создает особую романтическую атмосферу, но может внести коррективы в планы пляжного отдыха.

Для тех, кто плохо переносит духоту мегаполисов, приморские города станут идеальным компромиссом между китайской экзотикой и комфортными погодными условиями.

Северо-восток: умеренное лето

Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян летом по климату практически не отличаются от российского Дальнего Востока. В Харбине, Яньцзи, Хуньчуне и Суйфэньхе температура редко поднимается выше +25...+27 градусов, что способствует долгим прогулкам и экскурсиям.

Дождевые периоды здесь схожи с российскими – могут быть как кратковременными, так и затяжными. Иногда регион затрагивают тайфуны, способные нарушить транспортное сообщение и изменить туристические планы.

Зато летний северо-восток Китая порадует зеленью, свежим воздухом и относительной прохладой – идеальные условия для тех, кто предпочитает активный отдых изнуряющей жаре.