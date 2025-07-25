Конфликт не помешал авиарейсам между Таиландом и Камбоджей

Вылеты пассажирских самолётов продолжаются из столиц — Бангкока и Пномпеня, а также других городов.

Изменения в расписание внесла только камбоджийская авиакомпания Sky Angkor Airlines, это коснулось нескольких маршрутов вблизи границ двух стран. На сайтах других перевозчиков продажа билетов не прекращается, передаёт РИА Новости.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешёл в вооружённую фазу утром 24 июля. Страны обменялись ударами артиллерии, с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.