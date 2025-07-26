Туристы не могут расплатиться картой UnionPay на иностранных курортах

Туристы жалуются на нестабильную работу карт UnionPay от Россельхозбанка в Индонезии: принимают ее не везде, а там, где вроде бы можно рассчитаться, срабатывает не всегда.

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«Вчера ресторан оплатил нормально – без ПИН-кода, но в магазине пытался кое-что купить и вводил 4-значный код: выдал ошибку», – рассказал один из туристов.

У другой путешественницы опыт положительный:

«Минут 20 назад расплатилась в маркете и получила наличные. Кстати, с рублевой карты комиссия за снятие меньше, чем с юаневой».

Бывалые пользователи предупреждают:

«UnionPay принимают желтые терминалы, черные и оранжевые – нет. Нужно просить, чтобы карту вставляли чипом в аппарат. Если просто прикладывают, то не всегда срабатывает».

В том случае, когда эти лайфхаки не помогают, предлагают изменить ПИН-код с четырехзначного на шесть цифр, добавив в конце два нуля. Эти советы оказались действенными:

«Сейчас в магазине мороженого попросил вставить карту в терминал, ввел в конце 00 – получилось!» – отчитался сегодня один из тех, кому до сих пор не удавалось расплатиться картой.

Отметим, что с проблемами туристы сталкиваются не только в Индонезии. Аналогичные жалобы есть у отдыхающих и на Мальдивах, и на турецких курортах. «Через Россельхозбанк не прошли платежи в Аланье», – сообщил один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». «В Мигросе (сеть супермаркетов. – Ред.) не принимают UnionРay», – подтверждает другой. «Сделала я эту карту – нигде не работала», – отмечает третья. Другие пользуются UnionPay без проблем: «Живу в Турции, плачу в 90% UP от РСХБ».

Опытные туристы подтверждают, что в Турции, как и в Индонезии, не все терминалы поддерживают UnionPay, и рекомендуют просить продавца переключить аппарат на Ziraat Bankası (местный сельскохозяйственный банк).

Напомним, что карты UnionPay, которыми можно рассчитываться за границей, в России выпускают только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Воспользоваться ими можно в шести десятках государств. Еще пару неделю назад карты успешно использовали и в Европе – например, в Италии. Но с 20 июля UP от Россельхозбанка в странах Европейского союза не работают.

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