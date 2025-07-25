Турагент ответил, стоит ли ждать дешевых путевок в Таиланд

Тюменцам не стоит ждать дешевых путевок в Таиланд из-за военных событий, которые начались там 24 июля. Об этом URA.RU рассказала местный турагент на правах анонимности.

© unsplash

«Наши туристы только и ждут, когда путевки подешевеют. Но не стоит надеяться на чудо. Цена зависит от курса валют и от статуса отеля, местоположения, но никак не от ситуации в мире. Кроме того, военные действия разворачиваются далеко от курортных зон — Пхукета и Паттайи», — рассказала турагент.

Стоимость путевок на ближайшие дни начинается от 218 тысяч рублей. Однако прямых рейсов из Тюмени нет, их запускают осенью.

Ранее URA.RU рассказывало о вооруженном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Туристам, оказавшимся в зоне конфликта, дали рекомендации, как вернуться в Россию.