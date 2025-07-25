Назван самый сильный паспорт мира в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года паспорт Сингапура в очередной раз назван самым сильным в мире. Обновленный рейтинг опубликовал сайт The Henley Passport Index.

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Так, гражданам этой азиатской страны доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку разделили между собой Япония и Южная Корея (по 190 доступных стран у граждан каждой), а третью строчку заняли Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания (по 189 доступных стран).

Россия сохранила свои позиции и осталась на 46 строчке вместе с Турцией (по 114 доступных стран).

В июле 2024 года Россия занимала 45-е место в рейтинге Henley Passport Index. Она так же находилась на этой позиции с Турцией.