«Это, конечно, не Европа». Путешественник рассказал об отдыхе в Гватемале

Путешествующий по миру житель России побывал в стране Латинской Америки и удивился отсутствию отдыхающих соотечественников. Причину этого он раскрыл в своем блоге на платформе «Дзен».

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Проживший две недели в Гватемале путешественник отметил, что еще ни разу не встретил в ней россиян.

«За все время не услышал ни одного вопроса: "О, вы тоже из Москвы?", ни купальника с надписью russia, ни характерного "сударь, у вас упал рубль" — ничего. Только испанская речь, майяские лица и удивленные взгляды местных, когда мы отвечаем, что из России. Один мужчина даже переспросил, где это», — рассказал турист.

По мнению тревел-блогера, жители России не стремятся в Гватемалу из-за ее бедности.

«Они сюда точно не поедут. Про Гватемалу пишут в духе "страна нищих, наркобаронов и землетрясений". На деле — это, конечно, не Европа», — отметил он.

Однако блогер подчеркнул, что в этой южной стране легко найти дешевую еду, жилье и транспорт. Также в ней невозможно встретить толпы туристов.

«Мы сами сюда попали почти случайно. Устали от жары в Мексике, заплатили 25 долларов (1,9 тысячи рублей) за машину на границе, и все — в Гватемале. Без виз, без нервов, без столпотворения на паспортном контроле. Ты сюда точно не поедешь, а зря», — сделал вывод соотечественник.

Ранее российская путешественница побывала в Гватемале и описала привычки ее жителей фразой «у нас за такое в психушку или в налоговую». Так, по сообщению автора публикации, гватемальцы предпочитают мыть голову в реке.