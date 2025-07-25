Власти Анталии обратили внимание на «наглый»‎ отель

В районе Кунду-Кемерагзы турецкой Антальи один из отелей не только присвоил значительную часть общественного пляжа, но и построил волейбольную площадку, обнесённую оградой. Вместо того чтобы наслаждаться свободным доступом к морю, теперь местные жители и туристы вынуждены тесниться на общем пространстве.

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Ситуация привлекла внимание представителя местной власти, который призвал принять меры для восстановления общественного спокойствия и защиты прав граждан, угрожая обращением в высшие инстанции. Местные жители, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы пляжи оставались доступными для всех, и не намерены уступать свои права. Вопрос о правомерности захвата общественного пляжа находит отклик среди населения, и самовольные действия отеля могут иметь серьезные последствия, пишет tourprom.ru.

В текущих условиях, когда экономика курортного города страдает от уменьшения числа туристов, подобные конфликты лишь усугубляют ситуацию. Продолжение противостояния между отелем и местными жителями может стать негативным сигналом для инвесторов и туристов, интересующихся этим популярным курортом.