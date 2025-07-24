Турецкий курорт будет оставаться без воды из-за засухи

Ежедневные отключения водоснабжения на семь часов введут в курортном городе Чешме в провинции Измир. Об этом сообщает агентство DHA.

Уточняется, что основной источник влаги для этого населённого пункта почти пересох — сейчас в водохранилище Алачаты Кутлу Акташ воды меньше 5%.

«В этой связи с 25 июля принято решение отключать подачу воды с 23:00 до 06:00 ежедневно», — передаёт агентство.

Если неблагоприятные погодные условия продолжатся, отключения могут ввести и днём.

В стране на этой неделе зафиксирована аномальная жара. Сегодня в 15 провинциях температура воздуха достигла 44 градусов.