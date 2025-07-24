Индия возобновит выдачу туристических виз гражданам Китая

Индия снова начнет выдавать туристические визы гражданам Китая с 25 июля. Об этом сообщает агентство ANI, партнер TV BRICS.

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Отмечается, что граждане КНР смогут подать заявку на визу после выполнения ряда условий. Необходимо заполнить анкету онлайн, записаться на прием и лично предоставить паспорт и другие документы в визовые центры Индии в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Министерство иностранных дел КНР приветствовало решение Индии. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь назвал это позитивным шагом, который приносит пользу, и выразил готовность продолжать консультации с индийской стороной для дальнейшего упрощения поездок.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встречался с китайским коллегой Ван И. Стороны договорились предпринять дополнительные практические шаги по развитию контактов, включая восстановление прямого авиасообщения.