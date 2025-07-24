Туристы стали охотнее платить за ночь в отеле при пересадках в пути на отдых

В связи с участившимися коллапсами в аэропортах – сбоями в расписании из-за введения плана «Ковер» – туроператоры замечают новый тренд. Туристы, следующие на отдых стыковочными рейсами, стали охотнее бронировать размещение на одну ночь в городах, через которые летят транзитом: в Стамбуле, Дубае, Дохе, Ереване и т. д. Путешественники стараются минимизировать свои риски опоздать на второй сегмент маршрута и готовы ради этого потратиться на гостиницу.

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«Говорить о конкретных цифрах, насколько чаще стали выбирать пересадку с ночевкой, пока сложно, но тенденция налицо», – рассказала «ТурДому» директор по связям с общественностью туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Те, кто останавливается на сутки, обычно предпочитают отели неподалеку от стыковочного хаба. Некоторые берут стоповеры на 2–3 дня и ориентируются на городские гостиницы.

По словам руководителя «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, некоторые клиенты стали сами проявлять инициативу – если речь идет о стыковочном перелете, просят вариант с длительной суточной пересадкой. А многие с учетом текущей обстановки теперь охотнее прислушиваются к соответствующим рекомендациям туроператора или турагентов. Порой туристам не приходится нести дополнительных расходов: ряд ближневосточных перевозчиков, например, готовы бесплатно предоставить ночь в гостинице в случае продолжительной стыковки в их базовых аэропортах.

Как нам рассказали в туроператоре Anex, их региональные туристы, по тем или иным причинам выбирающие вылеты на отдых из Москвы, в последний год все чаще предпочитают туры с ночевкой в столице. Эта тенденция наметилась еще до начала массовых сбоев расписания в аэропортах, поэтому сложно судить, насколько она связана с введением плана «Ковер».

Ранее мы писали, что в Госдуме призвали туристов избегать коротких стыковок при перелетах, закладывать на пересадку минимум 4 — 6 часов.