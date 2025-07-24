В РСТ дали советы туристам в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сообщил «Звезде» о том, что в российском туризме не наблюдается отмены туров в Таиланд или Камбоджу. Ситуация остается под контролем, все курортные зоны находятся в безопасности.

Российский союз туриндустрии рекомендует путешественникам из России регулярно проверять сообщения на сайте МИД РФ и в Telegram-канале Генерального консульства в Таиланде. Также советуют установить местное приложение для оповещений о чрезвычайных ситуациях.

«Россиянам лучше воздержаться от посещения районов у границы с Камбоджей, а также от поездок в приграничные провинции. Особенно в Сурин, Бурирам, Сисакет, где объявлена сейчас с властями Таиланда эвакуация», - сообщает эксперт.

Это не являются популярными туристическими районами, они находятся, как минимум, в 700 километрах от Паттаи, Бангкока и от южных популярных курортов Таиланда - Самуи, Краби и другие регионы.

Напомним, сегодня утром на границе Таиланда и Камбоджи началась перестрелка. Погибло 12 человек. Таиланд закрывает границу с Камбоджей из-за обострения вооруженного конфликта.