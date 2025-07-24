Туроператоры не фиксируют отказов от туров в Таиланд

Отказов от туров в Таиланд и просьб о переносе поездок туда в связи с обострением конфликта на границе не фиксируется, написал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

"Сейчас мы не фиксируем ни отказы, ни просьбы о переносе поездок в Таиланд", - отметил он.

Мурадян подчеркнул, что от места столкновений до ближайшего курорта сотни километров. Причем основной объем путешественников отправляется на острова и в районы на юге страны, например, на Пхукет, Самуи или в регионе Као-Лак, которые находятся на еще большем удалении от зоны конфликта, чем Паттайя.

"Так что ни о каких рисках и угрозах туристам речи не идет. Более того, сейчас в Таиланде сезон затишья, и если эскалация завершится на текущем этапе, то и никаких угроз зимнему сезону мы не ожидаем", - добавил Мурадян.

Как уточнили в АТОР, ситуация на курортах Таиланда спокойная, не ощущается никакого негативного влияния вооруженного конфликта, произошедшего в провинции Сисакет, не граничащей с морем и не являющейся курортной зоной.