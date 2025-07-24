Зачем пилоту топор: странный, но нужный инструмент

В кабине пилотов можно найти не только штурвалы и приборы, но и топор. Нет, это не сюжет боевика и не оружие против хулиганов. На самом деле, топор входит в список обязательного аварийного оборудования на борту.

Он может пригодиться в экстренных ситуациях: например, чтобы добраться до скрытого очага возгорания или вручную открыть заблокированную панель. В некоторых зонах фюзеляжа даже предусмотрены специальные отметки, если понадобится срочная эвакуация, именно здесь легче всего прорубить выход.

Что делает экипаж после посадки самолета

Хотя мы редко задумываемся о таких деталях, они подтверждают: в авиации все предусмотрено. Даже топор – это не реликт прошлого, а часть системы безопасности, где каждая деталь может спасти жизни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.