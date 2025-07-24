АТОР: В Таиланде находятся около 24 тысяч туристов из России

На сегодняшний день в Таиланде находятся порядка 24 тысяч и самостоятельных, и организованных российских туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В эту цифру не входят длительно проживающие в стране "зимовщики" и экспаты, уточнили в пресс-службе Ассоциации.

"Все российские туристы сосредоточены в в районах, удаленных на 500-1000 км от зоны конфликта (приграничные провинции Сурин, Сисакет и пр.) и находятся в безопасности", - заявили в АТОР.

Что касается Камбоджи, то там могут находиться десятки россиян, которые прибыли туда в туристических целях. Это индивидуальные путешественники и немногочисленные участники комбинированных авиатуров.

В АТОР добавили, что прямого авиасообщения с Камбоджей нет. Экскурсии через сухопутную границу с Таиландом, которые ранее были главным источником российского туристического потока сюда, были закрыты в июне.

"Туристы в этой стране также сейчас находятся в районах, удаленных от зоны вооруженного приграничного конфликта", - сказали в пресс-службе.