Турист назвал оптимальный способ связи в Китае за 233 рубля

Автор популярного блога «Грушины приключения» поделилась подробным гайдом по всем видам интернет-связи в Поднебесной. Эксперт протестировала варианты от бесплатного Wi-Fi до дорогого роуминга и выяснила, как туристы могут оставаться на связи без лишних трат.

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Бесплатный Wi-Fi – доступно, но с ограничениями

Первый и самый доступный способ – использование бесплатного Wi-Fi, который есть практически везде в Китае. В стране интернет один из самых быстрых в мире, а беспроводные сети доступны в кафе, торговых центрах, аэропортах и отелях. Однако у этого варианта есть ограничения: для авторизации может потребоваться китайский мессенджер, а главное – не работают привычные западные сервисы и мессенджеры.

Китайская SIM-карта – дешево, но без доступа к привычным сервисам

Второй способ предполагает покупку китайской SIM-карты стоимостью от 20 юаней, которую можно оформить только по паспорту. Этот вариант обеспечивает недорогую и стабильную связь, но сохраняет главную проблему – блокировку западных интернет-сервисов.

Туристические eSIM – оптимальное решение за разумные деньги

Более технологичное решение представляют туристические eSIM-карты. Перед покупкой необходимо проверить поддержку технологии телефоном, набрав комбинацию *#06# – при наличии номера EID устройство совместимо с виртуальными SIM-картами. Блогер рекомендует популярные сервисы, где недельный пакет на 5 ГБ обходится всего в 233 рубля, а тариф с ежедневным лимитом 1 ГБ стоит 315 рублей. Для устройств без поддержки eSIM подойдут физические SIM-карты стоимостью от 205 рублей плюс 990 рублей за пакет 5 ГБ на месяц.

Главное преимущество туристических карт – полный доступ ко всем заблокированным в Китае сервисам. Однако они не предоставляют номер телефона, что делает невозможной регистрацию на китайских платформах.

Роуминг – максимальный комфорт за высокую цену

Самый дорогой вариант – роуминг от российских операторов стоимостью от 450 рублей в сутки. При этом многие «безлимитные» тарифы имеют скрытые ограничения, например, у некоторых операторов после 1 ГБ в день скорость падает критически. Зато роуминг позволяет принимать звонки и смс, сохраняя полную функциональность домашнего тарифа.

Путешественница поделилась личным опытом. Ранее она использовала китайские SIM-карты, но отказалась от них из-за блокировок. Сейчас предпочитает пакетные тарифы роуминга, например, 3 ГБ на неделю за 1200 рублей. Такой объем трафика полностью покрывает потребности туристов, а при необходимости пакет можно докупить. Путешественница отмечает, что описанные принципы применимы не только к Китаю, но и к другим странам с ограниченным доступом к западным интернет-сервисам.

Основные способы связи в Китае

Бесплатный Wi-Fi – доступен повсеместно, но с ограничениями.

Китайская SIM-карта – от 20 юаней, стабильная связь без доступа к заблокированным сервисам.

Туристическая eSIM – от 233 рублей, полный доступ к интернету.

Роуминг – от 450 рублей в сутки, максимальный комфорт за высокую цену.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что получить визу в Китай стало проще. Для этого нужно лишь заполнить заявку на сайте и потом принести документы.