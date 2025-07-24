Рай за копейки: сколько стоит отдохнуть на курорте Ксамиль в Албании

Лето – сезон отпусков. Россияне выбирают, куда отправиться в путешествие, чтобы хорошо отдохнуть и посмотреть на красивые пейзажи. Мальдивы – эталон роскошного отдыха, но далеко не всем они по карману. Однако туристы нашли альтернативу, которая поражает сходством: те же бирюзовые воды, белоснежные пляжи и уединенные острова, но в разы дешевле. Речь об Албании, а точнее – о курорте Ксамиль, который уже прозвали «Мальдивами для экономных». Об этом и других вариантах бюджетного отдыха рассказываем в материале «ФедералПресс».

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Почему Ксамиль сравнивают с Мальдивами

Албанский архипелаг Ксамиль, расположенный в Ионическом море, привлекает туристов именно своими пейзажами. Здесь те же лазурные воды, мелкий белый песок и ощущение уединенности, которое так ценят гости Мальдивских островов. При этом Ксамиль пока не перегружен туристами – здесь нет бесконечных очередей в рестораны и шумных толп на пляжах.

Однако есть и отличия. Инфраструктура в Ксамиле скромная: минимум магазинов, кафе и развлечений. Зато в 20 минутах езды находится Саранда – оживленный курорт с барами, клубами и экскурсиями

Сколько стоит отдых в Албании

Главное преимущество Ксамиля – цена. Если неделя на Мальдивах в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 150 тысяч рублей (и это без учета перелета), то в Албании можно уложиться в 100 тысяч за все, уточняет издание «Пруфы».

Перелет (Москва – Тирана или Москва – Корча) – 20–27 тысяч рублей в одну сторону.

Проживание – хороший отель с завтраками можно найти за 60 тысяч рублей на неделю.

Питание – ужин на двоих в ресторане обойдется в 1500 рублей, а морепродукты здесь свежие и дешевые.

Что еще привлекает туристов в Албании

Смесь культур – албанская кухня сочетает греческие, итальянские и турецкие традиции.

Нет массового туризма.

Если хочется тропического отдыха с бирюзовым морем, но без огромных трат – Ксамиль отличный вариант. Конечно, это не полная копия Мальдив: сервис проще, отели скромнее. Зато цены в 2–3 раза ниже, а впечатлений – не меньше.

Где сейчас отдыхать выгоднее всего

Турция в 2025 году сохраняет звание одного из самых выгодных и популярных направлений. Как отмечают представители популярного российского туроператора, путевки в июле на двоих с перелетом и проживанием в отеле 4 звезды можно приобрести от 85 200 рублей за неделю и от 111 200 за две недели – по системе «все включено».

Для тех, кто предпочитает ближнее зарубежье, Абхазия остается безусловным лидером по доступности. Еще один очевидный фаворит – Египет. Цены в этом направлении также остаются демократичными. Большинство экспертов сходятся во мнении: чем раньше бронируется тур, тем выше шанс сэкономить.

Где не стоит отдыхать

Среди направлений, которые эксперты не рекомендуют для отдыха в 2025 году – страны Прибалтики и Финляндия. Из-за санкционного давления российские туристы рискуют потерять свой автомобиль и багаж при въезде в эти страны. Специалисты по туризму советуют обратить внимание на климатически схожие и безопасные регионы – Калининградскую область и Карелию, которые не уступают по природе, но избавлены от проблем с визами и валютой.

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