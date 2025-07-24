«Уборка — работа для бедных». Турист остался в шоке после увиденного в Азии

Российский тревел-блогер удивился отношению жителей Азии к «грязной работе». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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Побывавший в южных странах турист Алексей Кутовой отметил, что местные с презрением могут относиться к профессиям, которые кажутся жителям России обычными.

«Их грязная работа — наша норма», — такими словами он описал свои впечатления от азиатской культуры.

Так, по сообщению автора публикации, уборка в России — не стыдное дело, однако в таких странах, как Таиланд, Индия и Индонезия это часто считается делом низшего класса.

«Когда я жил в гостевом домике в Чиангмае, его хозяйка удивилась и посмеялась, когда я сам помыл тарелку после ужина. Для нее уборка — это работа людей, часто из бедных слоев или мигрантов», — заметил тревел-блогер.

Также «неправильной» работой для азиатов считается все, что делают руками.

«У нас плотник, сантехник или электрик — это уважаемые профессии. В странах вроде Индии или Пакистана ручной труд часто ассоциируется с чем-то низким», — рассказал путешественник.

Кутовой отметил, что для россиян официант, бармен и продавец в магазине — обычные профессии, тогда как в Индии или Таиланде такая работа считается унизительной. Также относятся и к водителям.

«В Юго-Восточной Азии водители тук-туков или мототакси часто воспринимаются как люди, которые не смогли найти "что-то получше" — это работа "на дне"», — заметил турист.

Однако есть и обратные примеры. Так, работа в кол-центрах для азиатов считается престижной, а в России — это лишь подработка.

Ранее блогер Кутовой раскрыл, сколько потратил денег на 2,5 года путешествий. В общей сложности турист посетил восемь стран, а стоимость таких поездок обошлась ему в миллионы рублей.