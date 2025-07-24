Стало известно о значительном сокращении турпотока из РФ на Кубу

Поток туристов из России на Кубу сократился в первом полугодии 2025 года на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что вписывается в общую тенденцию значительного снижения числа иностранных гостей, которые посетили республику в этот временной отрезок.

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«Спад коснулся почти всех стран, [откуда есть туристический поток на Кубу]: о сокращении сообщили Россия, Германия, Франция и Испания - на 56,5%, 64,1%, 73,6% и 73,8% соответственно», — сообщила официальная газета Granma, которая приводит данные, опубликованные в начале недели кубинским Национальным офисом статистики и информации (ONEI).

Согласно этой статистике, с января по июль 2025 года Кубу посетили 981 856 иностранных гостей, что представляет собой сокращение этого показателя на 327 799 человек по сравнению с первым полугодием 2024 года. Первое место по числу иностранных туристов, побывавших на Кубе в этот период, продолжает занимать Канада.

Как напоминает издание, недавно министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе визита в Колумбию отметил необходимость "стимулировать сообщение" в регионе, чтобы реанимировать туристический сектор карибской республики. Он сообщил также, что Куба стремится укрепить в этой сфере традиционные рынки, такие как Колумбия, Мексика и Бразилия, а также изучает возможности в Азии и на Ближнем Востоке - регионах, которые пока дают незначительные показатели в туристической сфере республики.

Туризм является ключевым сектором кубинской экономики. Согласно официальной статистике, в 2022 году Кубу посетили 1,6 млн туристов, в 2023 году эта цифра увеличилась до 2,4 млн, однако в 2024 году число иностранных туристов, побывавших на Кубе, сократилось до 2,2 млн, напоминает Granma.