Россияне перестали посещать Абхазию из-за слов о доширак-туризме

Абхазия столкнулась с заметным снижением турпотока после заявления сотрудницы министерства туризма Абхазии Кристины Лакербая о том, что республике не нужны русские туристы, питающиеся дошираками». Как сообщает «Турпром».

Сокращение потока российских туристов в Абхазию негативно сказалось на гостиничном бизнесе региона. Негативные отзывы путешественников, отмечающих недостаток инфраструктуры и случаи воровства, усугубляют проблему. Многие считают, что Абхазия привлекательна своей природой, но не предлагает качественного туристического сервиса.

22 июня Лакербая заявила, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», не нужны Абхазии, поскольку, как она выразилась, такие гости не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Предположительно, речь шла о бюджетных турах, организованных крупным российским туроператором, которому удалось существенно снизить цены на проживание. Высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях — пользователи напомнили о проблемах с сервисом и инфраструктурой в стране.