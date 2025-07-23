Спа-курорты Финляндии терпят убытки без российских туристов

Многие популярные заведения объявили о банкротстве

Из-за отсутствия российских туристов финские спа-курорты испытывают серьезные финансовые трудности. Как сообщает издание Talouselama, многие популярные заведения объявили о банкротстве.

Среди наиболее заметных примеров — спа-отель Yyteri в Пори, база отдыха Pajarinhovi в Китеэ и центр Runni. Yyteri неожиданно прекратил работу в начале марта, а в июне было объявлено, что он останется закрытым как минимум до конца года. Долг отеля перед пенсионной страховой компанией Elo составил почти 75 тысяч евро.

Руководство Pajarinhovi объяснило финансовые проблемы последствиями пандемии коронавируса, увеличением стоимости электроэнергии и отсутствием гостей из России. Комплекс объявил о банкротстве в ноябре 2023 года.

Финская индустрия спа и отдыха ищет новые пути выживания, но значительная часть объектов продолжает испытывать острую нехватку посетителей.